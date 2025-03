Kudai revive inicios del 2000 con laguneros

Una noche de recuerdos vivieron varios laguneros anoche.

Este domingo, Kudai se presentó en la Comarca Lagunera como parte de su gira de reencuentro que ha llevado a sus integrantes a visitar varias ciudades de Latinoamérica.

Ante una regular asistencia, la agrupación chilena realizó un recorrido de sus éxitos en el Poliforum de la Feria de Torreón.

Algunos fans ya estaba más que listos desde antes de que llegara la fecha, como el caso de José Olivares, fan de hueso colorado de Kudai.

"Ya me urgía que llegaran. Tenia miedo de que no vinieran porque una integrante se salió y luego pospusieron la fecha, pero ya no hay marcha atrás y aquí estamos", dijo.

Pablo Holman, Bárbara Sepúlveda, Gabriela Villalba y Tomás Manzi emocionaron a su público cantando temas de los primeros años de la década de los 2000. La ausente fue Nicole Natalino.

Fue la banda lagunera, Dante, la encargada de abrir el espectáculo pasadas las 21:00 horas.

Siendo las 9:50 de la noche, Kudai irrumpió en el escenario generando gran alboroto entre los fanáticos.

Kudai comenzó la velada musical con Morir de amor, tema incluido en el disco de 2008, Nadha.

Aprovechando que hoy es día de asueto, muchos laguneros acudieron sin temor a desvelarse y dispuestos a vibrar con la propuesta de los chilenos.

A lo largo del concierto sonaron más canciones famosas de Kudai, entre ellas; Sin despertar, Escapar o Déjame gritar.

Empezó como una agrupación infantil llamada Ciao, a cargo del mánager Pablo Vega y el productor musical Andrés Sylleros.

En 2003, decidieron cambiar el nombre del grupo a Kudai, esta vez bajo el alero del productor musical Gustavo Pinochet, con un estilo orientado hacia el público adolescente y que se consolida con la publicación del álbum Vuelo un año más tarde