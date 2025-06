Kristi Noem acusa a Sheinbaum de alentar protestas en Los Ángeles

Este martes, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se lanzó contra la presidenta Claudia Sheinbaum al acusarla de alentar las protestas contra las redadas de migrantes en Los Ángeles, California.

Durante una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump fue cuestionado sobre los dichos recientes de Sheinbaum, quien condenó la violencia, asegurando que él también, pero debe detener la violencia.

“Al hacer lo que hice, detuve la violencia”, afirmó Trump sobre las protestas en Los Ángeles.

Noem, quien semanas atrás visitó México para reunirse con Sheinbaum y otros funcionarios federales donde destacó la colaboración existente entre ambos gobiernos, refirió que la presidenta alentó más protestas.

“Ella no debió hacer eso y la condenó por ello. No debería alentar las protestas violentas que están sucediendo. Si son pacíficas, está permitido, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos”.

La exgobernadora aseguró que Donald Trump tiene "toda la autoridad" para enviar a la Guardia Nacional y se declaró orgullosa por enviarlos, así como activar a los marines , para que las fuerzas de seguridad puedan operar sin riesgo de ser heridos, muertos o faltados al respeto.

Más de 100 migrantes han sido detenidos, luego de un primer operativo donde la Patrulla Fronteriza capturó a 44 personas presuntamente por violar las leyes de migración.

Desde entonces, unos cuatro mil elementos de la Guardia Nacional y 700 marines han sido desplegados en la ciudad, escalando la tensión entre Donald Trump, el gobernador de California, Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.