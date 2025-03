Kim Soo-hyun habla en público tras el fallecimiento de Kim Sae-ron

El actor surcoreano por fin se pronunció a los medios de comunicación luego de los señalamientos que se le hicieron entorno al fallecimiento de la actriz Kim Sea-ron.

Soo-hyun realizó una rueda de prensa en la que no aceptó preguntas y estuvo acompañado de su abogado, luego de que se filtrara información acerca de que había mantenido una relación con la fallecida actriz cuando era menor de edad.

El actor de 37 años negó categóricamente las acusaciones, calificándolas como fabricaciones por parte de la familia de la actriz.

“Su familia me está acusando de haberla llevado a la muerte solo porque fui su exnovio. Me están presionando para que confiese algo que no hice”, afirmó durante su intervención.