Kim Kardashian está preocupada por la actitud de Kanye West

Kim Kardashian atraviesa una complicada situación debido a los constantes ataques públicos de su exesposo, Kanye West. La empresaria está profundamente preocupada por cómo estos arrebatos podrían afectar a sus cuatro hijos: North, de 11 años, Saint, de 9, Chicago, de 7, y Psalm, de 5.

Según fuentes cercanas a Kardashian, su principal preocupación siempre ha sido el bienestar de sus hijos. A pesar de sus esfuerzos por protegerlos y mantener una relación cordial entre ellos y Kanye, las acciones del rapero continúan complicando su vida familiar.

El fin de semana, Kanye lanzó una serie de publicaciones escandalosas en X, antes Twittter, comenzando con el lanzamiento de su canción "Lonely Roads Still Go to Sunshine", y acusó a Kim de intentar impedir que North participara en el tema. La canción incluye una colaboración con Sean "Diddy" Combs, quien enfrenta un juicio por agresión sexual y otros delitos graves.

Además, West compartió conversaciones privadas con Kim, en las que discutían el preregistro del nombre de North como marca comercial. En la red social, Kanye publicó: “El hombre toma la decisión final”.

El 17 de marzo, se reportó que Kardashian había solicitado una audiencia de emergencia con un juez y sus abogados para discutir el futuro de la custodia legal de su hija. Aunque Kanye no asistió a la audiencia y prometió no lanzar la canción, finalmente la publicó.

Este conflicto no es nuevo. En 2022, Kanye intentó impedir que North publicara contenido en TikTok. "Como este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo hacer respecto a que mi hija aparezca en TikTok en contra de mi voluntad", escribió Kanye en Instagram. Kim respondió: "Los constantes ataques de Kanye contra mí en entrevistas y redes sociales son realmente más hirientes que cualquier TikTok que North pueda crear".

Además, Kanye llegó a ser señalado por mostrar videos e imágenes íntimas con Kim a empleados y exempleados de su línea de productos Yeezy.