Kim Jong-un supervisa prueba de dos nuevos misiles antiaéreos

EFE

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha supervisado el lanzamiento de prueba de dos nuevos misiles de defensa aérea destinado a testear la capacidad de combate de los proyectiles, informó este domingo la agencia de noticias KCNA.

El test fue realizado en la víspera, de acuerdo al medio estatal norcoreano, y durante el mismo también estuvieron presentes varios oficiales del partido y militares, entre ellos el comandante de la Fuerza Aérea norcoreana, el mariscal Kim Kwang-hyok.

"Durante el lanzamiento, se evaluó que los nuevos sistemas de misiles de defensa aérea tienen una capacidad de combate superior y una respuesta rápida a diversos objetivos aéreos, como drones de ataque y misiles de crucero", señaló KCNA, que afirmó que su modo de operación y respuesta "se basa en una tecnología única y especial".

El día del lanzamiento, Kim indicó "una importante tarea que debía llevar a cabo el sector de ciencia de defensa nacional" antes del Congreso del Partido de los Trabajadores, añadió el medio, sin ofrecer detalles al respecto.

La prueba de lanzamiento norcoreana se produjo mientras Corea del Sur y Estados Unidos se encuentran realizando sus maniobras militares conjuntas estivales Ulchi Freedom Shield, que arrancaron el lunes y se prolongarán durante once días.


Desde el comienzo de esos ejercicios, Pionyang ha emitido varios comunicados criticándolos. La semana pasada, antes incluso de que arrancaran, Kim los calificó como una forma de expresar la voluntad de los aliados de "provocar una guerra", a lo que siguieron unas declaraciones de su influyente hermana, Kim Yo-jong, quien afirmó que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, no es apto para "cambiar el curso de la historia".


Desde que llegara al cargo a principios de junio, Lee ha optado por una postura de acercamiento hacia el Norte, pero Pionyang ha rechazado cualquier posibilidad de retomar el diálogo intercoreano.


El test norcoreano se realizó el mismo día que Lee se reunió con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en Tokio, antes de su cumbre del lunes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.


               
               


               

               
               

               
               
               
