Kevin Aguilar lanza el tema Cobarde

Tras rendir homenaje a los clásicos de la balada romántica latina, Kevin Aguilar está de vuelta con una nueva composición original, la cual busca seguir conquistando a todo tipo de público gracias a su sensibilidad y estilo únicos.

Se trata de Cobarde, balada norteña con alma de corrido tumbado, que relata una historia universal: el temor de confesarnos ante la persona que nos gusta.

Escrita a partir de una experiencia personal, Kevin logra convertir la anécdota en una composición cargada de honestidad emocional. “Esta es una canción muy especial para mí, ya que se la escribí a una niña de la primaria que me gustaba mucho, pero a la cual nunca me atreví a hablarle. Ella no sabe que esta canción fue inspirada por ella…hasta ahora”, confiesa el joven ídolo del regional.

Desde la letra hasta la producción, Cobarde apuesta por la intensidad emocional como eje narrativo, al tiempo que la instrumentación retoma la fiereza del corrido y la contemplación melódica del norteño para crear, “un sencillo con mucho corazón, una canción que nos ha llevado mucho tiempo de trabajo, pero que estoy seguro todo mundo la disfrutara tanto como nosotros al crearla”, añade Kevin.

Este lanzamiento viene acompañado por un videoclip que refuerza el imaginario romántico de Cobarde: a lo largo de las imágenes, vemos a Kevin en medio de una florería mientras interpreta la canción.

Dicho espacio simboliza el amor que no fue capaz de germinar, a pesar de tener todo para hacerlo, en una poderosa metáfora visual que complementa el relato musical.

Por tanto, Cobarse es más que una simple melodía: se trata de una declaración de sentimientos nunca hablados, así como una invitación “que los inspire para decirle a esa persona especial todo lo que significa para ustedes”, concluye el artista Kevin Aguilar.

