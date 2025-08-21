Katy Perry recibe disculpa de un fan mexicano por Venga la Alegría | Video

Un momento inesperado entre Katy Perry y un seguidor mexicano se convirtió en tendencia en redes sociales. Durante una interacción con fans, Orlando, originario de Monterrey, tomó el micrófono y, en tono divertido, lanzó una frase que provocó carcajadas:

“En nombre de todo México, te ofrezco una disculpa por el programa Venga la Alegría”.

La intérprete de Firework, lejos de incomodarse, sonrió y contestó con picardía: “Sí, deberían disculparse”. La respuesta arrancó risas inmediatas tanto del público como de la propia cantante, y el breve momento se viralizó en TikTok y Twitter/X.

El recuerdo de su visita al matutino mexicano

La broma hacía referencia a la visita de Perry al programa de TV Azteca meses atrás, cuando acudió a promocionar su The Lifetimes Tour. En aquella ocasión, la producción preparó actividades poco comunes para una estrella internacional: coreografías improvisadas, dinámicas con vendedores ambulantes e incluso parodias del transporte público.

Aunque muchos televidentes celebraron la creatividad, no faltaron quienes consideraron que la artista lucía desconcertada ante el estilo del show, lo que dio pie a memes y comentarios internacionales sobre lo ocurrido.

Katy Perry, entre risas y cariño

El gesto del fan regiomontano sirvió para revivir aquel episodio en tono ligero. Perry respondió con simpatía y aprovechó para dejar claro el lugar especial que México tiene en su corazón:

“Te entiendo, te amo mucho… pero ¿sabes qué? Siempre volvería a México porque amo México”.

Sus seguidores celebraron la naturalidad con la que la cantante tomó la situación, reconociendo tanto su sentido del humor como la cercanía que mantiene con el público mexicano, uno de los más leales de su carrera.