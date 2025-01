Karla Sofía Gascón responde a memes sobre su personaje 'Emilia Pérez'

La película "Emilia Pérez", dirigida por Jacques Audiard, ha sido centro de controversia desde su lanzamiento, generando una amplia discusión en redes sociales.

La producción, protagonizada por Karla Sofía Gascón, ha suscitado tanto críticas como apoyo, pero en particular ha llamado la atención en México, donde ha provocado una respuesta negativa por parte de un sector del público. La trama, que aborda temas como la identidad trans, el narcotráfico y las desapariciones forzadas, ha generado un debate profundo sobre la forma en que el cine representa ciertos problemas sociales.

La elección de Gascón como protagonista es significativa, dado que ella se ha convertido en la primera mujer trans nominada a los Premios Óscar en la categoría de Mejor Actriz. Sin embargo, su interpretación en Emilia Pérez no ha logrado convencer a todos los espectadores, especialmente debido al enfoque de la película sobre cuestiones que son muy sensibles en el contexto mexicano.

Asimismo, uno de los puntos que ha generado mayor polémica es el uso de un español que algunos usuarios han considerado "anglosajón" en los diálogos, lo que ha sumado una capa de rechazo hacia la película.

Esta percepción ha dado lugar a una serie de memes en las redes sociales, donde se burlan de la producción y de su protagonista. En este contexto, Karla Sofía Gascón decidió intervenir, enviando un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que pidió a los usuarios que cesaran la difusión de estos memes.

Por medio de una historia, la actriz compartió una imagen que decía: "No permitas que alguien te haga ver Emilia Pérez", la cual acompañó con un mensaje dirigido a los mexicanos.

"Ya por favor dejen de compartir estos memes y permítanse ver Emilia Pérez, les aseguro que la pasarán increíble hermanxs mexicanxs", escribió.

Sin embargo, la respuesta de Gascón no fue bien recibida por muchos en las redes sociales, pues su llamado a frenar las burlas fue interpretado por algunos como una forma de imposición o como una desconexión con la realidad de los usuarios mexicanos; por lo que los comentarios de rechazo no tardaron en surgir, ya que muchos expresaron que la actriz no comprendía el sentido del humor de los mexicanos o no entendía el motivo por el cual los memes circulaban. Frases como: "Le pide a los mexicanos que dejen de compartir memes JAJAJAJAJA ni porque vivió aquí, no conoce a los mexicanos" evidenciaron el descontento con su postura.

Además, más allá de las críticas a la película en sí, el tono y la actitud de Karla Sofía Gascón también han sido cuestionados por varios internautas, quienes la han tachado de "soberbia".