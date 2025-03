Karla Sofía Gascón asegura que fue 'dopada'

Karla Sofía Gascón compartió este miércoles en Instagram a modo anecdótico que durante la ceremonia de los Óscar consumió una limonada que, sin saberlo, contenía THC, el principal componente psicoactivo del cannabis, lo que le provocó mareos y una bajada de tensión después de la gala.

La intérprete española recibió un obsequio por su nominación a mejor actriz principal que contenía unas patatas de bolsa y una lata de refresco con sabor a limón. "Hasta ahí todo bien", relató Gascón, en tono jocoso.

"De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es cansancio, me voy a la cama pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar", agregó la intérprete de 'Emilia Pérez'.

Tras llamar a un amigo para ponerlo al corriente de su estado, Gascón relata que el mareo no disminuyó y que empezó a tomar dulce para que le subiera la tensión.

"Me muevo como puedo y digo: voy a ver si me ha sentado mal algo que he comido: reviso la composición de la bolsa de chips, nada", pero al fijarse en la lata de refrescos vio una imagen adjunta en la que se aprecia que contenía THC, el principal ingrediente psicoactivo de la marihuana.

"Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio", bromeó la artista, quien no logró el Óscar por su interpretación.

Gascón asistió a la gala sin pasar por la alfombra roja, después de la polémica desatada por antiguos mensajes racistas que publicó en Twitter, lo que la obligó a apartarse de la temporada de premios, aunque también denunció una "campaña de odio" en su contra.