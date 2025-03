Kai de EXO se une al SMTOWN en Ciudad de México

Los fanáticos del K-pop en México están a punto de vivir una experiencia inigualable: el SMTOWN LIVE 2025, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Este evento, que forma parte de las celebraciones del 30 aniversario de SM Entertainment, reunirá a algunos de los artistas más destacados del K-pop, prometiendo más de 4 horas de música en vivo, emociones y momentos inolvidables.

Artistas confirmados

Super Junior

Suho y Chanyeol de EXO

NCT Dream

WayV

RIIZE

NCT Wish

TVXQ!

Key y Minho de SHINee

Red Velvet (sin Wendy ni Yeri)

NCT 127

aespa

Naevis

Hearts2Hearts

SMTR25

Kai se une al festival

Hace unos pocos minutos, la cuenta de Ocesa K-pop anunció que Kai de Exo se uniría a sus compañeros Suho y Chanyeol en este grandioso festival.

Las reacciones de los fans han sido muy entusiastas, pues era uno de los artistas más pedidos para este festival de K-pop en México, recordando que Kai terminó su servicio militar hace poco y por eso EXO-L (fandom de EXO) tenían pocas expectativas para poder verlo con sus compañeros en el escenario.

"TUVE FEEEEEE, GRACIAS JONGINNN!!, AAAAAAAAAA GRACIAS POR ESTO, Ahora si ahí nos vemooooooooos", son algunas de las reacciones de fans en redes sociales.

El concierto se realizará el 9 de mayo en el Estadio GNP Seguros, reuniendo a reconocidos artistas de la reconocida agencia SM.

Precios por sección con cargos:

Platino A: $8,052 pesosPlatino B: $7,320 pesosPlatino C: $6,588 pesosPlatino D: $6,222 pesosPlatino E: $5,490 pesosZona GNP: $3,965 pesosVerde B: $3,233 pesosNaranja B: $2,623 pesosVerde C: $2,135 pesosNaranja C: $1,647 pesosNaranja CC: $1,140.70 pesosGeneral B: $1,207.75 pesos

Paquetes VIP disponibles:

Ultimate VIP Pink Blood: $18,072 pesosIncluye acceso a la sesión “Hello Pink Blood”, soundcheck con 3-4 grupos, early access, merchandising exclusivo y boleto en Platino A.

VIP Pink Blood: $14,776 pesosIncluye soundcheck con 3-4 grupos, early access, merchandising exclusivo y boleto en Platino A.