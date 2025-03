Justin Bieber habla sobre su lucha contra el síndrome del impostor

Ni la fama ni la fortuna han logrado silenciar las inseguridades de Justin Bieber. A pesar de su exitosa carrera y del cariño de millones de seguidores, el cantante confesó que gran parte de su vida ha estado marcada por el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico que hace que las personas exitosas sientan que no merecen sus logros.

A través de su cuenta de Instagram, el esposo de Hailey Bieber compartió en una historia que, aunque ha sido rodeado de personas que le recuerdan su valor, siempre se ha sentido "indigno".

"Me han dicho toda la vida: 'Wow, Justin, te lo mereces'. Y yo personalmente siempre me he sentido como un fraude", explicó en la imagen.

El cantante agregó que se considera un "tramposo" porque, si las personas supieran lo crítico y egoísta que puede llegar a ser, cambiarían su visión sobre él: "Si supieran mis pensamientos, no estarían diciendo eso", escribió.

El intérprete de "One Time" quiso compartir su vulnerabilidad con sus seguidores, dejándoles claro que no están solos si alguna vez se sienten incapaces. "Bienvenido al club", comentó, refiriéndose a los días en los que él mismo se siente de esa manera.

Este mensaje llega tras sus palabras anteriores, en las que invitaba a sus seguidores a entender que no tienen nada que demostrar, aunque a veces crean lo contrario.

La salud mental de Justin ha sido objeto de debate en las redes en los últimos meses, especialmente después de que compartiera fotos que sugerían el consumo de sustancias ilícitas, además de un video en el que mostraba comportamientos extraños mientras conversaba con una mujer.

En febrero, un representante de la pareja desmintió los rumores sobre drogas, calificándolos como "agotadores y lamentables", y subrayó que, a pesar de las evidencias, algunas personas siguen empeñadas en difundir narrativas sensacionalistas y dañinas sobre el famoso.