Justicia es elitista, lejana, distante a la gente: Magistrada Ana María Ibarra

Aunque reconoció que la elección de jueces y magistrados será todo un reto para el sistema electoral y también en función de la participación ciudadana, la magistrada Ana María Ibarra Olguín consideró que se tenía una justicia lejana y distante a la gente, elitista, que se centraba en la formalismos del Derecho y no daba una respuesta sustantiva sobre sus problemas.

Aseguró que es importante transformar la justicia en México y ponerle un nuevo rostro. Dijo que la Reforma Judicial abre oportunidades pero también plantea retos importantes.

"Es la oportunidad de cambiar ese sistema, no se trata solamente de renovar respecto a las personas, de cambiar a los jueces, importa mucho más quiénes van a ser estos jueces y estas fuerzas, y como ciudadanos, qué es lo que queremos", expresó.

La magistrada Ana María Ibarra Olguín estuvo en Torreón para dictar la conferencia “¿Qué jueces queremos, qué jueces necesitamos?” en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

Señaló que la gente humilde no va con las mismas posibilidades a un litigio que otras con mejor economía, por lo que se requiere de jueces que puedan corregir esas desventajas a través de interpretaciones más garantistas.

"Todos sabemos aquí que cuando entramos un proceso judicial las cosas no están parejas, hay grupos que tienen mayores herramientas económicas y de recursos legales frente a las personas más desfavorecidas, estas personas, los más oprimidos, no van en igualdad de armas o litigio, no van con las mismas posibilidades", expresó.