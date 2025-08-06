Torreón Seguridad Iglesia católica Pemex DIF Torreón Pensión Mujeres Bienestar 2025

Coahuila

Jurisdicción No. 6 usa siete cámaras de solapa para verificaciones sanitarias

Jurisdicción No. 6 usa siete cámaras de solapa para verificaciones sanitarias

Jurisdicción No. 6 usa siete cámaras de solapa para verificaciones sanitarias

ANGÉLICA SANDOVAL

La Jurisdicción Sanitaria No. 6 de La Laguna de Coahuila cuenta con siete cámaras de solapa que utilizan los verificadores sanitarios en sus chalecos con el fin de velar por la integridad en el servicio público, prevenir actos discrecionales y/o de corrupción así como de realizar un adecuado proceso de regulación, control y fomento sanitario.

José Luna Riojas, coordinador de Regulación y Fomento Sanitarios dijo que las videograbaciones son confidenciales y que se implementaron como parte del programa de vigilancia sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Comentó que la gran mayoría de los propietarios de los establecimientos sujetos a verificación están de acuerdo con el uso de cámaras de solapa “pues es una seguridad para ambos, para el funcionario y para el usuario”. Previamente, firman un consentimiento.

A nivel nacional, la Cofepris explica que se trata de una estrategia de videovigilancia que se realiza en conjunto con todas las autoridades estatales de protección contra riesgos sanitarios. El objetivo es promover la integridad en el servicio público a nivel federal y estatal; fomentar la prevención de actos discrecionales; fortalecer la integridad y la vinculación institucional; monitorear y evaluar periódicamente los avances de la estrategia; y, finalmente, equipar tecnológicamente a las y los verificadores para garantizar el cumplimiento de la regulación sanitaria.

En cumplimiento a la Estrategia Nacional de Buen Gobierno en el sistema federal sanitario, en Coahuila, la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario exhorta a la población a ayudarles a evitar todo tipo de corrupción en las visitas de verificación sanitaria a establecimientos de diversos giros que procesan o venden alimentos u ofrecen productos o servicios que son para uso o consumo humano. Piden a la ciudadanía cumplir los requisitos sanitarios que se necesitan para sus negocios e incluso, a través de las Jurisdicciones Sanitarias se les asesora sin costo alguno pues es la mejor forma de evitar alguna sanción. Inclusive, usted puede denunciar al servidor público que incurre en algún acto de corrupción que actúa indebidamente y que le da un mal servicio o un mal trato. Para quejas, sugerencias y denuncias, puede ingresar a www.saludcoahuila.gob.mx y dar click en “Quejanet”. En la Jurisdicción Sanitaria No. 6 con sede en Torreón, puede pedir más informas en el teléfono 8717160774.

La corrupción implica una apropiación, abuso, violación y7o mal uso del poder público que ejercen las personas servidoras públicas con la finalidad de obtener beneficios particulares. Está práctica supone dos partes que son: servidor (a) público que abusa de su cargo y la ciudadanía que promete o entrega cualquier beneficio para ser favorecida.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Sanidad Jurisdicción Sanitaria 6

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Jurisdicción No. 6 usa siete cámaras de solapa para verificaciones sanitarias


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404471

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx