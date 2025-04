Julio César Chávez podría tener una pelea de exhibición en San Luis Potosí

La última vez que Julio César Chávez Jr. se subió a un cuadrilátero fue en julio de 2024, cuando venció a Uriah Hall. Desde entonces, ha acaparado los reflectores por problemas fuera del ring como su lucha contra las adicciones.

Sin embargo, su padre, el gran campeón, anunció cuándo podría volver a ponerse los guantes. Dicha pelea sería en San Luis Potosí, un lugar donde Julio César Chávez asegura que hay una gran afición al pugilismo y por lo mismo, les regalaría la oportunidad de verlo pelear en una exhibición si es que concreta la pelea de Chávez Jr.

"Voy a traer a Julio en dos o tres meses para acá, porque ya vimos que la gente de aquí, aunque no es una plaza de boxeo, se ve que le encanta el box", confesó.

¿Julio César Chávez volverá a pelear?

"Ahora que pelee mi hijo, a lo mejor me animo a hacer una pelea de exhibición, para que me pueda ver pelear la gente que no pudo verme antes", dijo ante los medios.

Considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, Chávez conquistó seis campeonatos mundiales en las divisiones de peso superpluma, ligero y superligero.

Se retiró con un récord de 107 triunfos, 86 por la vía del nocaut, 6 derrotas y 2 empates, en 115 peleas disputadas entre el 2 de febrero de 1980 y el 17 de septiembre del 2005.