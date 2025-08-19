Deportes SANTOS LAGUNA Liga MX Leagues Cup Beisbol LMB

Canelo Álvarez

Julio César Chávez minimiza posible triunfo de Canelo Álvarez ante Terence Crawford

Julio César Chávez minimiza posible triunfo de Canelo Álvarez ante Terence Crawford

Julio César Chávez minimiza posible triunfo de Canelo Álvarez ante Terence Crawford

EL UNIVERSAL

El próximo 13 de septiembre Saúl "Canelo" Álvarez volverá a subirse al ring para enfrentarse, en esta ocasión, al estadounidense Terence Crawford. 

El escenario será el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde estarán en juego los cinturones del campeón tapatío. Sin embargo, para Julio César Chávez, si gana el mexicano, "sería una victoria más" sin demasiado mérito.

Ya que Crawford tendrá que subir dos divisiones de peso para pelear contra Álvarez, el Gran Campeón considera que "todo puede pasar, pero yo no veo por dónde le pueda ganar Crawford. Va a llegar el momento en el que tengan que fajarse y creo que la fortaleza y pegada de 'Canelo', va a ganar ('Canelo')", declaró Chávez.

Así mismo, quien para muchas personas es el mejor boxeador de la historia, aseguró que no tiene posibilidades el estadounidense contra "Canelo".

"Un triunfo nada más (Si 'Canelo' supera a Crawford), si fuera de su peso, pues está bien. Pero vuelvo otra vez atrás, ¿Ustedes le ven posibilidad a Crawford?", concluyó.


Día: 13 de septiembre


Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Canelo Álvarez Terence Crawford

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Julio César Chávez minimiza posible triunfo de Canelo Álvarez ante Terence Crawford


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407710

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx