Julio César Chávez habla sobre la detención de su hijo y su preocupación por él

El pasado 2 de julio con la detención de Julio César Chávez Jr., han habido opiniones y cuestionamientos respecto a su inocencia y los factores que lo llevaron supuestamente por este camino; tanto de la presidenta y demás figuras públicas.

Hace poco su padre el luchador Julio César Chávez, fue entrevistado brevemente en el aeropuerto Benito Juárez de la CDMX; habló sobre toda la situación que ha pasado su hijo: sus acusaciones por los presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, sus problemas y enfatizó su preocupación por su estado anímico. Julio César Chávez Jr. actualmente está preso en un centro migratorio de Texas y su padre tuvo la oportunidad de contactarse con él.

“He hablado con mi hijo y pues está en shock, lo primero que me dijo fue: ‘¿cómo me acusan de todo esto apa’?’” confesó Julio César Chavez.

Los abogados del Júnior han tramitado al menos cinco amparos en México para evitar que sea detenido cuando lo deporten; sin embargo, han sido rechazados; a pesar de eso, el luchador está tranquilo y confía que su hijo saldrá de esta situación, confiando que las autoridades correspondientes demostrarán su “inocencia”.

“Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, todo se va a arreglar, lo único que les puedo decir es que todo va bien, todo se va a aclarar, las autoridades están haciendo su trabajo, mi hijo es inocente, no es delincuente, no trafica armas, no trafica drogas, todo es mentira y se va a probar con hechos” concluyó.