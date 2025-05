Julio César Chávez confiesa que tiene miedo de regresar a Culiacán

No cabe duda que Julio César Chávez es la representación de una leyenda viviente, ya que en su momento más álgido logró dominar el boxeo, colocándose como uno de los grandes referentes de este deporte e incluso es visto como el mejor pugilista de México, aunque todo ese éxito lo llevó a vivir capítulos complicados.

Durante su carrera, el "Gran Campeón" tuvo una de sus peleas más difíciles: superar su adicción a las drogas, la cual también se convirtió en una de las principales razones para no volver a vivir su vida en Culiacán, Sinaloa.

JC Chávez acudió al podcast "Un round más" que es conducido por Marco Antonio Barrera y Erik "Terrible" Morales, donde compartió un poco de su historia de vida, además de revelar por qué no ha querido regresar a la ciudad antes mencionada.

El mítico boxeador azteca nació en Ciudad Obregón, Sonora, pero él y su familia se mudaron a Culiacán, Sinaloa, cuando era chico y esa fue la ciudad que vivió en primera plana los mayores éxitos del pugilista tricolor.

"Nací en Ciudad Obregón, Sonora. Nunca voy a negar la 'cruz de mi parroquia'. Me voy a morir siendo sonorense, pero definitivamente Culiacán me vio crecer, me vio coronarme campeón del mundo. Ahí prácticamente hice mi vida", reconoció Chávez.

Las adicciones de Julio César lo hicieron mudarse hasta Tijuana, Baja California, lugar en el que se internó para poder llevar a cabo su rehabilitación e incluso no tiene planeado regresar a Sinaloa ni a Sonora.

"Me quedé en Tijuana por mi recuperación porque fue donde, a través de batallar con mi maldita pinche adicción, pude vencerla. Entonces, me quedé aquí porque me daba miedo ir a Culiacán porque tú sabes, los amigos", confesó el ex campeón del mundo.

El propio Chávez ha reconocido que en su pasado tenía en su círculo de amigos a los narcotraficantes más poderosos de esos años. Dentro de este listado destacaban: Amado Carrillo, los Arellano Félix, el "Chapo" Guzmán, el "Azul", el "Mayo" Zambada y otros más que llegaron a convivir en una fiesta organizada por Julio César en 1992.