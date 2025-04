Julie Ibarra Rossow y Elizabeth Pérez Alemán presentan su libro en El Siglo de Torreón

Se instalaron en un escenario lleno de cactáceas y plantas, con fotografías de aves alrededor. Esas imágenes eran de su autoría, un registro de sus miradas; las captaron en un humedal de aguas residuales que se ubica sobre el lecho del río Nazas, justo en la frontera de Torreón y Gómez Palacio, a 500 metros de la carretera a Sta. Rita.

Ante un auditorio repleto en las instalaciones de El Siglo de Torreón, Julie Ibarra Rossow y Elizabeth Pérez Alemán presentaron, durante la noche de este martes 29 de abril, su libro titulado Las reinas del charco , donde a través de textos y fotografías revelan las vivencias que han experimentado al observar la vida que lucha en ese verde y extraño lugar, escondido en un área donde la naturaleza es necia a ceder ante el escombro.

El evento contó con la moderación de la periodista y colaboradora de la revista Siglo Nuevo, Marcela Pámanes, además de la presencia de Diana Susana Estens de la Garza, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Coahuila (institución promotora de este libro) y Mayra Lucila Valdés González, titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Coahuila.

Pasadas las 19:30 horas, las palabras de Julie y Elizabeth extendieron las alas de sus letras. Estas revolotearon por la sala y al dominar el aire planearon para compartir su relato. En primera instancia, se proyectó un video donde los propios fotogramas explicaron la labor de ambas mujeres; la voz en off narraba sus trabajos en el “charco”, como así han bautizado a ese humedal de ocho hectáreas; los pixeles construían imágenes donde ellas aparecían cargando cámaras y tripiés, intentando capturar el vuelo de un ave con el santiguar de su lente.

Los aplausos no se hicieron esperar. Marcela Pámanes tomó el micrófono y, tras leer un texto sobre el libro, extendió preguntas hechas por su propia pluma: “¿Qué representa ser observadoras en esta etapa de sus vidas?”. Nada mejor para empezar a volar que unas frases ávidas de respuestas.

“La observación de aves me abrió un abanico de posibilidades.Primero lo vi como un pasatiempo, y después vi que este pasatiempo tiene una causa ciudadana. Además me llenó de paz y de momentos de introspección. También me dio la oportunidad de entusiasmar a mis nietos con las historias”, compartió Elizabeth.