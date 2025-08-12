Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Fútbol Mundial 2026

Julia García gana el Torneo Prequaly de nuevo

Daniela Martínez y García, que se quedó con su wildcard para el torneo de calificación del WTA 500, brindaron un gran duelo. (Especial)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

Julia García demostró su calidad en la cancha regiomontana y por segundo año consecutivo se llevó el Torneo Prequaly del Abierto GNP Seguros para acceder a la calificación.

García superó en sets corridos de 6-3, 6-1 a Daniela Martínez en un duelo de una hora y 20 minutos en el Club Sonoma frente a una gran entrada este domingo.

El partido comenzó digno a una final, el primer game tuvo una duración de 10 minutos donde Martínez trabajó para sostener su servicio.

La hidrocálida representante de Nuevo León rápidamente se puso por delante al quebrar con el servicio de su rival; sin embargo, comenzó a bajar su efectividad en el saque, provocando dobles faltas.

García aprovechó y se dispuso a ganar los siguientes 5 juegos, hasta que apareció la respuesta de Martínez arrebatándole el saque para poner el set 5-3.


La michoacana le regresó el favor y con devoluciones potentes pudo hacerse del primera parcial por 6-3.


Para el segundo set, la raqueta de Aguascalientes buscó sacudirse la desventaja; sin embargo, a pesar de llevarse el primer game, la potencia de García marcó diferencia.


La raqueta purepecha pasó a ganar los siguientes seis juegos consecutivos para finalmente poner su nombre en la Qualy del Abierto GNP Seguros 2025.


A partir de este sábado comenzarán los partidos de la Qualy que constará de dos rondas para decidir a las últimas invitadas al cuadro principal de la decimoséptima edición del torneo regiomontano.


               
               


               

               
               

               
               
               
