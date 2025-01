Juez programa juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

Este juicio se deriva de una demanda presentada por Baldoni en la Gran Manzana contra Ryan Reynolds y su esposa Lively, poco después de que la actriz lo acusara de acoso sexual durante el rodaje de It Ends With Us, así como de una posterior campaña de desprestigio.

Además, el juez ha reprogramado la audiencia inicial para el 3 de febrero, en lugar del 12 de febrero, para tratar la posibilidad de imponer una orden de silencio que impediría a Baldoni hablar sobre el caso.

En diciembre pasado, Lively acusó a Baldoni y a los estudios Wayfarer de organizar un “plan de varios niveles” para dañar su reputación luego de sus denuncias de "acoso sexual repetido y comportamientos perturbadores" durante el rodaje. Según la demanda, este plan incluyó una campaña en redes sociales y la filtración de noticias perjudiciales para su imagen.

Por su parte, los abogados de Baldoni afirman que Lively “arrebató deliberadamente” la película a los demandantes y utilizó "amenazas y extorsión" para evitar que sus compañeros asistieran al estreno de la película, mientras ella disfrutaba de la atención mediática.

Además, Baldoni demandó el 2 de enero al New York Times por difamación debido a la publicación de la denuncia de Lively.

¿Cómo comenzó el problema?

Parece que Lively no estaba completamente conforme con la dirección que Baldoni estaba tomando, y sugirió alternativas en la edición del filme, con cortes realizados por Shane Reid, conocido por su trabajo en “Deadpool” y “Lobezno”.

De hecho, Baldoni comentó en varias entrevistas que apreciaba la visión de Lively durante el proceso creativo, especialmente dado que la película aborda el tema de la violencia machista.

A pesar de todo, parece que surgieron diferencias entre ambos sobre la manera de contar la historia. Según algunos rumores, Lively llegó a recurrir a su esposo, Ryan Reynolds, para que tuviera influencia en el control creativo de la película. Se dice, incluso, que Reynolds escribió una de las escenas clave antes de dedicarse a su propio proyecto, algo que no habría sido bien recibido por Baldoni.

Durante la premier de “Romper el círculo” en Nueva York, Baldoni, al ser preguntado sobre una posible secuela, hizo un comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia Lively, evidenciando los desacuerdos entre ambos sobre la dirección creativa de la película:

"Creo que hay mejores opciones para hacerla. Creo que Blake Lively está lista para dirigir, eso es lo que pienso".

¿Cuándo será el juicio?

Un juez de Nueva York ha establecido este lunes el inicio del juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni para el 9 de marzo de 2026.