Juan Gabriel, siempre en la mente de los laguneros

Alberto Aguilera Valdez, mejor conocido como Juan Gabriel, nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. Pero sería Ciudad Juárez, Chihuahua, el lugar que le dio el mote que lo convertiría en leyenda.

'El Divo de Juárez' conquistó México y el mundo con sus cerca de 1800 composiciones, con las que se convirtió en el compositor hispanoamericano más cantado y versionado a nivel mundial.

Con éxitos como Siempre en mi mente, Amor Eterno, Noa Noa, Querida y Hasta que te conocí, la Banda Municipal de Torreón presentó un concierto en homenaje a Juan Gabriel en Casa Mudéjar, la tarde del pasado 27 de agosto, previo al noveno aniversario luctuoso del artista.