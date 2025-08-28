Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Entrevistas Taylor Swift

Juan Gabriel, siempre en la mente de los laguneros

Ídolo. En el marco del aniversario luctuoso de Juan Gabriel, fue recordado de la mejor manera: con su música.

Ídolo. En el marco del aniversario luctuoso de Juan Gabriel, fue recordado de la mejor manera: con su música.

LUZ HERNÁNDEZ

Alberto Aguilera Valdez, mejor conocido como Juan Gabriel, nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. Pero sería Ciudad Juárez, Chihuahua, el lugar que le dio el mote que lo convertiría en leyenda.

'El Divo de Juárez' conquistó México y el mundo con sus cerca de 1800 composiciones, con las que se convirtió en el compositor hispanoamericano más cantado y versionado a nivel mundial.

Con éxitos como Siempre en mi mente, Amor Eterno, Noa Noa, Querida y Hasta que te conocí, la Banda Municipal de Torreón presentó un concierto en homenaje a Juan Gabriel en Casa Mudéjar, la tarde del pasado 27 de agosto, previo al noveno aniversario luctuoso del artista.

Leer más de Espectáculos

Síguenos en Google News

Escrito en:

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de Espectáculos

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Ídolo. En el marco del aniversario luctuoso de Juan Gabriel, fue recordado de la mejor manera: con su música.

Clasificados

ID: 2409814

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx