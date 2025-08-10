Policiaca Accidentes viales Saltillo Fallecimientos Robos Policiaca

Joven resulta con múltiples fracturas tras accidente de moto en Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Un joven resultó con múltiples fracturas en el rostro y en otras partes del cuerpo tras sufrir un accidente de motocicleta en la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:00 horas del pasado sábado 09 de agosto del presente año en calles del ejido El Cuatro.

El lesionado responde al nombre de Luis Alberto de 27 años de edad, con domicilio conocido en la localidad de Estación Noé.

Se informó que el joven conducía una motocicleta de la marca Italika, línea 150 cc, color negro, modelo 2024.

En un momento dado perdió el control de la citada unidad y cayó al suelo, por lo que resultó con una fractura nasal, una fractura de mandíbula y una más en la clavícula derecha, además de otras lesiones.


De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios al joven herido, el cual fue trasladado a las instalaciones de la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para una atención médica especializada.


Tras su ingreso, el personal de trabajo social del hospital dio aviso a las autoridades correspondientes.


El Agente del Ministerio Público se encargó de tomar conocimiento de las lesiones del joven.


El caso se turnó a la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.


               
               


               

               
               

               
               
               
