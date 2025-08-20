Joven queda lesionado tras chocar su Mustang contra un camión en Torreón

Un fuerte accidente automovilístico se registró la mañana del martes en la colonia Nueva California de Torreón, luego de que un joven conductor se impactara con su vehículo deportivo contra la parte trasera de un camión vactor que se encontraba estacionado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas de la mañana en el cruce de la calzada México y avenida Ocampo, cuando un automóvil Ford Mustang color gris modelo 2006 conducido por Isaac de 23 años de edad, colisionó a gran velocidad contra la pesada unidad, quedando el tripulante atrapado en el interior del vehículo.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al sitio acudieron de inmediato corporaciones de auxilio. Bomberos de las estaciones Norte y Amistad, así como elementos de Protección Civil, trabajaron durante varios minutos con equipo especializado para liberar al conductor, quien se encontraba prensado entre los fierros retorcidos de su automóvil.

Una vez rescatado, el joven fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo estabilizaron y trasladaron de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito se hicieron presentes en el lugar para abanderar la zona y evitar un nuevo accidente, ya que el percance provocó un importante congestionamiento vehicular sobre la calzada México.

El Ford Mustang fue asegurado y trasladado a un corralón, mientras que el camión vactor, que se encontraba debidamente estacionado, quedó bajo resguardo de las autoridades en lo que se deslindan responsabilidades.

De manera preliminar, las autoridades presumen que el exceso de velocidad pudo ser la causa del accidente, aunque no se descarta que el conductor manejara en estado inconveniente, situación que será confirmada mediante las pruebas correspondientes.