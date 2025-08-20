Policiaca Detenidos Accidentes Viales Policiaca Saltillo Seguridad Pública

Accidentes Viales

Joven queda lesionado tras chocar su Mustang contra un camión en Torreón

Joven queda lesionado tras chocar su Mustang contra un camión en Torreón

Joven queda lesionado tras chocar su Mustang contra un camión en Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN

Un fuerte accidente automovilístico se registró la mañana del martes en la colonia Nueva California de Torreón, luego de que un joven conductor se impactara con su vehículo deportivo contra la parte trasera de un camión vactor que se encontraba estacionado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas de la mañana en el cruce de la calzada México y avenida Ocampo, cuando un automóvil Ford Mustang color gris modelo 2006 conducido por Isaac de 23 años de edad, colisionó a gran velocidad contra la pesada unidad, quedando el tripulante atrapado en el interior del vehículo.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al sitio acudieron de inmediato corporaciones de auxilio. Bomberos de las estaciones Norte y Amistad, así como elementos de Protección Civil, trabajaron durante varios minutos con equipo especializado para liberar al conductor, quien se encontraba prensado entre los fierros retorcidos de su automóvil.

Una vez rescatado, el joven fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo estabilizaron y trasladaron de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito se hicieron presentes en el lugar para abanderar la zona y evitar un nuevo accidente, ya que el percance provocó un importante congestionamiento vehicular sobre la calzada México.


El Ford Mustang fue asegurado y trasladado a un corralón, mientras que el camión vactor, que se encontraba debidamente estacionado, quedó bajo resguardo de las autoridades en lo que se deslindan responsabilidades.


De manera preliminar, las autoridades presumen que el exceso de velocidad pudo ser la causa del accidente, aunque no se descarta que el conductor manejara en estado inconveniente, situación que será confirmada mediante las pruebas correspondientes.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Choque Torreón Mustang

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Joven queda lesionado tras chocar su Mustang contra un camión en Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407968

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx