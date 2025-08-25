Joven mujer apuñala a su tía y a su primo en Ciudad Lerdo

Una mujer y su hijo fueron agredidos con un arma blanca por una familiar de ambos en la zona rural de la ciudad de Lerdo, se encuentran recibiendo atención médica en un hospital.

Los hechos se registran cerca de las 3:00 de la madrugada del pasado domingo 24 de agosto del año en curso en el ejido 21 de Marzo.

La femenina lesionada responde al nombre de Norma Leticia de 50 años de edad y su hijo fue identificado como Luis Gerardo de 31 años.

Ella presentó una herida penetrante en la línea media anterior del tórax y el masculino dos puñaladas en la región del abdomen.

Fuentes de seguridad informaron que ambas personas se encontraban en el interior de su domicilio cuando llegó una mujer que también habitaba en el lugar, quien es sobrina de la afectada y prima del varón.

De inmediato comenzaron a discutir por problemas de antaño, para posteriormente pasar a las agresiones físicas.

En un momento dado, la femenina de nombre Lesli “N” de 22 años, tomó un cuchillo de la cocina y agredió a su primo, cuando su tía intentó intervenir también la acuchilló, para finalmente retirarse del lugar con rumbo desconocido.

Ambas personas lesionadas fueron trasladadas a las instalaciones del Hospital General de la ciudad de Lerdo para una atención médica especializada.

El personal de trabajo social del citado nosocomio activó los protocolos establecidos en este tipo de casos y dio aviso a las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), se entrevistaron con el personal médico y con los familiares de los lesionados para conocer mayores detalles sobre lo sucedido.

Por su parte, el Agente del Ministerio Público se encargó de tomar conocimiento de las lesiones de ambos pacientes.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ya abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias para dar con la responsable y lograr su detención.