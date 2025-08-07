Joven motociclista se impacta contra camioneta en Gómez Palacio

Un joven motociclista se impactó contra una camioneta al realizar una maniobra presuntamente indebida para rebasar frente a la colonia Santa Rosa Infonavit de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 18:00 horas del pasado miércoles en el cruce de la avenida Francisco Villa y la calle Mariano Urrea de dicho sector habitacional.

Se trata de un masculino identificado como Abraham Gilberto de 22 años de edad, quien conducía una motocicleta Veloci Xeverus, modelo 2025, sin placas de circulación.

Se informó que el joven se desplazaba sobre la avenida Francisco Villa cuando realizó una maniobra para revisar por la extrema derecha y se impactó de forma lateral contra una camioneta particular.

Se trata de una Hyundai Santa Fe, modelo 2014, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, tripulada por una persona de 39 años de edad.

Tras el contacto, el motociclista salió proyectado a la cinta asfáltica, donde terminó con algunos golpes leves que no requirieron hospitalización.

De inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

El personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad, se encargó de tomar conocimiento de los hechos.

Tanto la motocicleta como la camioneta fueron retiradas del lugar con la ayuda de una grúa y depositadas en un corralón de la ciudad para su resguardo.

La autoridad competente se encargará de deslindar las responsabilidades y de aplicar las multas correspondientes sobre el citado percance vial.