Joven lagunera beneficiaria del PECDA presentará su propuesta artística

Kimberly Michelle Ruiz Olvera, estudiante de segundo semestre de Psicología en la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL), es una de las beneficiarias del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Durango 2024 en la categoría de adolescentes creadores.

Gracias a este estímulo otorgado por la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura del Estado de Durango, la joven artista presentará una propuesta musical única que conjuga dos géneros profundamente distintos pero igualmente poderosos: el jazz y la música clásica.

Su proyecto lleva por nombre “Melodías bajo el velo de la luna creciente” y culminará con dos conciertos abiertos al público, diseñados como experiencias sensoriales y emocionalmente impactantes.

Los recitales tendrán lugar en espacios emblemáticos de la Comarca Lagunera: el jueves 15 de mayo en el Teatro Dolores del Río y el viernes 16 en la Casa de la Cultura Francisco Zarco en Lerdo.

Cada presentación tendrá una duración aproximada de 50 minutos y se dividirá en dos bloques. El primero estará conformado por interpretaciones al piano de obras clásicas, incluyendo el “Vals Sentimentale” de Chaikovski, la “Arabesque No. 1” y “Claro de Luna” de Claude Debussy.

Estas piezas, seleccionadas por su delicadeza y profundidad emocional, buscan conectar con la sensibilidad del público. El segundo bloque estará dedicado al canto, donde Kimberly interpretará baladas de jazz como “Misty” de Erroll Garner, “Somewhere Over the Rainbow” de Harold Arlen y “All of Me” de John Legend, esta última una fusión contemporánea que entrelaza el jazz con el pop.

EL INICIO MUSICAL

Kimberly compartió que su relación con la música comenzó desde muy temprana edad. Proveniente de una familia de músicos, creció rodeada de instrumentos y canciones, observando a sus tíos y a su padre crear y tocar. A los 10 años inició su camino formal en la música aprendiendo piano, primero en talleres y más adelante como autodidacta.

Fue su padre quien la acercó al jazz, un género que le mostró una manera más libre, espontánea y emocional de expresarse , en contraste con la estructura rígida de la música clásica. Esta dualidad de estilos despertó en ella la necesidad de investigar, de profundizar y de crear una propuesta propia que fusionara ambas corrientes.

“Mi objetivo con este proyecto fue perfeccionar mis habilidades en el piano y el canto con la guía de dos mentores, y al mismo tiempo, acercar esta música a quienes normalmente no tienen acceso a ella”, explicó Kimberly.

Su propuesta no sólo busca la excelencia artística, sino también el impacto social, especialmente entre niñas, niños y jóvenes que puedan encontrar en la música una vía de expresión y esperanza . Sobre el nombre del proyecto, Kimberly explicó que se inspiró en la luna creciente, la primera fase luminosa que sigue a la oscuridad total de la luna nueva.

“Esa delgada sonrisa de luz que aparece en el cielo siempre la he interpretado como un símbolo de esperanza. Para mí, la música ha sido eso: una luz que me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida y que me ha permitido salir adelante. Es eso lo que quiero compartir con otros: que siempre hay algo bello esperando por nosotros y que la música puede ser ese puente”, reflexionó.

Con esta serie de conciertos, Kimberly no solo concluye una etapa de formación artística apoyada por el PECDA, sino que también lanza un mensaje claro: el arte tiene el poder de transformar, de sanar y de unir. Su propuesta es una invitación a sentir, a escuchar y a creer que la belleza sigue brotando incluso en los tiempos más oscuros.