Joven grave tras sufrir descarga eléctrica en Cuencamé

Un joven se encuentra grave de salud tras recibir una descarga eléctrica en el interior de su casa en Cuencamé Durango, presentó quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 15 de agosto del año en curso en una vivienda ubicada en la colonia La Deportiva del citado municipio.

Se trata de un masculino identificado como Jorge Alejandro de 20 años de edad, quien tiene su domicilio en el lugar de los hechos.

Fuentes de seguridad informaron que dicha persona descendía de la segunda planta de la finca cuando accidentalmente tocó unos cables de alta tensión, sin que se proporcionaran más detalles al respecto.

El joven sufrió una fuerte descarga eléctrica y cayó al piso, lo que le ocasionó quemaduras de tercer grado en el 50 por ciento de su cuerpo, así como múltiples traumatismos.

Sus familiares de inmediato lo trasladaron por sus propios medios a las instalaciones del Hospital General de Cuencamé, donde lo estabilizaron.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, se optó por transportarlo a bordo de una ambulancia al Hospital 450 de la ciudad de Durango Capital.

Tras su ingreso, el personal del departamento de trabajo social del nosocomio en mención dio parte a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), se entrevistaron con sus padres para conocer mayores detalles sobre lo sucedido.

Por su parte, el Agente del Ministerio Público, se encargó de tomar conocimiento de sus lesiones.

Finalmente se levantó un informe sobre lo sucedido para efectos de trámites en la Fiscalía General del Estado de Durango.