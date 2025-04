Joven denuncia presunto abuso por gerente de exclusivo restaurante en Torreón

Joven mujer denuncia al gerente de exclusivo restaurante de Torreón, por abuso sexual; la denuncia por la agresión ya fue presentada ante el agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para la Mujer.

Fue por medio de redes sociales que la joven dio a conocer cómo fue víctima de la agresión y en su publicación se puede leer:

"El día sábado 29 de marzo fui abusada sexualmente por el gerente de Mochomos, fuimos al evento de Laguna Food y Wine Fest 2025, estaba algo ebrio llegamos al restaurante después de terminar el evento a dejar las cosas que utilizamos, recuerdo que deje unas cosas en cocina y le pedí al gerente permiso para ir al baño de clientes ya que no había ya clientes su respuesta fui que si voy y iba tras de mi cosa que no le vi importancia pensé que estaba jugando entro al baño también el y cuando abro la puerta me empuja se mete conmigo y me encierra y ocurre la tragedia forcejeamos no me dejo salir un capitán abre la puerta del baño mira el acto y no hace nada solo se va, trate de mantener la calma y darle por su lado para poder agarrar mi celular para mandarle mensaje a mi mamá mis mensajes fueron (llame al 911 a mochomos mamá) lo empuje me salí corriendo y pedí ayuda. Ahorita está en proceso la denuncia contra él, el día de antier llego al restaurante y robó dinero y se dio a la fuga no sabemos dónde está si me ayudan a compartir lo agradecería bastante. (Sic)"

Al ser cuestionadas las autoridades sobre el caso, confirmaron que la víctima del delito acudió la mañana del lunes al Centro de Justicia para la Mujer para interponer la denuncia correspondiente en contra de su probable, por lo que se encuentran realizando las labores de investigación correspondientes a fin de el hombre rinda su declaración sobre los hechos.