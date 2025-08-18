Joven de 20 años acaba lesionado tras accidente en ejido Jabonoso de Gómez Palacio

Un motociclista resultó lesionado tras impactarse contra un vehículo que le cortó la circulación en la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos se registraron cerca de las 17:00 horas del pasado domingo sobre el bulevar Jabonoso, a la altura de la calle Jaranis del ejido Jabonoso.

El joven herido fue identificado como Jesús Ángel de 20 años de edad, quien conducía una motocicleta de la marca Italika, modelo 222, color negro con verde, misma que portaba placas de circulación del estado de Durango.

Esta persona se desplazaba sobre el citado bulevar de norte a sur cuando se impactó contra un vehículo que circulaba por los carriles contrarios y realizó a una vuelta a la izquierda para ingresar al citado sector habitacional, cortándole la circulación.

Se trata de un Chevrolet Beat, color negro, modelo 2021, con placas de Coahuila, el cual era conducido por José Luis de 40 años de edad.

El joven motociclista salió proyectado varios metros y terminó sobre el pavimento con múltiples golpes en el cuerpo.

Se inmediato se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender al lesionado, mismo que fue trasladado a un hospital de la localidad para su atención médica.

Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad.

Tanto la motocicleta como el automóvil fueron retirados del lugar con la ayuda de una grúa y depositados en un corralón de la ciudad para su resguardo.

Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente, misma que se encargará de continuar con los procedimientos establecidos por la ley.