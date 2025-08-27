Joven conductor resulta lesionado tras impactarse contra dos autos estacionados en Gómez Palacio

Policiaca accidentes viales Accidentes FALLECIMIENTOS incendios HOMICIDIOS

Un joven conductor resultó lesionado tras perder el control de su vehículo último modelo e impactarse contra dos autos estacionados en la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 3:00 de la madrugada de este miércoles 27 de agosto del año en curso sobre la avenida Javier Mina, a la altura del domicilio marcado con el número 1304 del sector Centro del municipio.

La persona herida responde al nombre de Emmanuel de 23 años de edad, quien conducía un automóvil de la marca Chevrolet, línea Ónix, color blanco, modelo 2025, mismo que portaba placas de circulación del estado de Coahuila.

Dicha unidad se desplazaba sobre la avenida Mina cuando el chofer perdió el control del volante y se impactó contra dos autos estacionados.

Las unidades afectadas son un Chevrolet Corsa de color azul y un Toyota Yaris también azul, ambos portaban láminas de identificación del estado de Durango.


Vecinos del sector se percataron del accidente al escuchar el fuerte golpe y de inmediato llamaron al sistema estatal de emergencias 911.


Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar a bordo de la ambulancia con número económico 075, en la cual trasladaron al conductor lesionado a las instalaciones del Hospital General para una atención médica especializada.


Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal.


Una grúa realizó maniobras para retirar los vehículos involucrados en el accidente y enviarlos a un corralón de la ciudad para su resguardo.


El joven responsable deberá cubrir los daños materiales ocasionados a los dos vehículos, así como el pago de las multas que la autoridad competente se imponga.






               
               


               

               
               

               
               
               
