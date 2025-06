Joven coahuilense destaca en la actuación

Un joven de Coahuila empieza a destacar a nivel nacional gracias a su trabajo como actor.

Se trata de Tristán Maze, quien nació en Saltillo, pero vivió en Torreón durante dos años. Es por eso que no duda un decir que un pedacito de él, es lagunero.

Maze charló con El Siglo de Torreón de su labor en la telenovela Juegos de amor y poder, en donde encarna a "Daniel", hijo del personaje de Eduardo Santamarina, "Enrique Ferrer".

Antes de ahondar en este gran trabajo, recordó el chico su estancia en la Comarca Lagunera, la cual disfrutó en demasía.

"Yo viví en Torreón dos años. Extraño las gorditas, los lonches, las hamburguesas. Me hace falta volver.

"Me fui para allá en pandemia. Yo vivía en Saltillo y luego mi papá se quedó sin trabajo, así que consiguió empleo en Torreón y nos fuimos a radicar a la Comarca y seguía estudiando en línea en la escuela de Saltillo. Les cuento que también entré a la escuela de fútbol del Santos Laguna. Ahora sí que tengo un pedacito de lagunero", comentó contento.

Maze externó que le alegra bastante ser parte de dicha novela que se ha vuelto muy exitosa, algo que se refleja en sus puntos de rating y su alcance en redes sociales.

"La verdad es que estoy contento por todo el apoyo que estamos recibiendo. La gente luego me hace comentarios positivos de la novela en la calle o bien en las redes. El rating es muy elevado.", contó.

En cuanto a "Adrián", el actor comentó que la audiencia lo vio pasar por momentos muy complicados desde el arranque de la telenovela.

"La verdad es que 'Adrián' empieza esta historia de una manera muy ruda, pues atropella a dos compañeros de la universidad tras encontrarse bajo los efectos de sustancias tóxicas. Poco a poco se fue dando cuenta de la realidad en la que vivía, y es que no se enteraba de lo que pasaba en su día a día. Se han ido cayendo máscaras como ustedes ya lo han visto".

Celebró Tristán que en la trama sus padres sean Santamarina y Mayrín Villanueva ("Inés Avendaño"), ya que los admira bastante.

"Es una bendición laborar con ellos y además de conocerlos profesionalmente, también me han permitido saber de ellos a nivel personal. Les agradezco la confianza. En general, todo el elenco que reunió el productor Carlos Bardasano es maravilloso".

Mientras se encontraba alistando otro proyecto en Colombia, el coahuilense reveló de qué manera se integró a Juegos de amor y poder.

"Estaba estudiando en el Centro de Educación Artística de Televisa. Ya estaba por graduarme y de la nada me llegó un casting, lo vi y lo hice. Era para esta novela y justo una semana después Carlos Bardasando me da la noticia de que me había quedado. No me lo podía creer. Es mi debut oficial como actor. Estoy viviendo un reto muy padre".

Añadió que las grabaciones fueron exhaustivas, pero eso no importa cuando se ama realmente un trabajo.

"Les cuento que sí ha sido pesado todo, como cualquier trabajo, sin embargo, la he pasado muy bien y como sabemos, todo sacrificio siempre tiene una recompensa. Agradezco estar en un set".

Juegos de amor y poder, protagonizada por Claudia Martín y Arap Bethke, es un melodrama en donde se entrelazan el amor, la traición, el dolor y el suspenso. La trama, según contó el entrevistado, ha sido bastante particular y diferente a otras propuestas.

"No es una historia de novela tradicional. Hay todo y es impredecible. Hay temas policíacos, corrupción, amor. Es un trabajo muy completo y bien escrito".

Por otro lado, Tristán habló de su faceta musical que de igual manera le apasiona. Forma parte del grupo BTW (By the Way).

"Seguimos con este proyecto. Justo estamos haciendo más contenido. No queremos sacar algo al vapor, sino canciones bien hechas dirigidas a todo el público que nos apoya".

Por último, Tristán comentó que seguirá poniendo en alto el nombre de Coahuila y le recordó a los laguneros que no dejen de apoyar a Juegos de amor y poder.