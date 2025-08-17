Joven choca camioneta tras evadir alcoholímetro en Gómez Palacio

Un joven impactó la camioneta que conducía contra un muro de contención tras evadir el operativo alcoholímetro en la ciudad de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:40 de la madrugada de este domingo sobre el bulevar Miguel Alemán, a la altura de la empresa ADM.

Se tratará de un masculino de 27 años de edad, quien conducía una camioneta Hyundai Creta, modelo 2017, color blanco, misma que portaba placas de circulación del estado de Coahuila.

Fuentes de seguridad informaron que el individuo evadió el filtro antialcohol y en su huida se impactó contra un muro de contención.

El vehículo que conducía sufrió daños en uno de los neumáticos delanteros y en la carrocería, lo que le impidió seguir avanzando.

Elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal que participaron en el operativo, realizaron la detención del joven.

Por su parte, el personal del departamento de Peritos, se encargó de tomar conocimiento del accidente.

La camioneta siniestrada fue retirada del lugar con la ayuda de una grúa y depositada en un corralón de la ciudad, donde permanecerá bajo el resguardo del municipio.

Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.