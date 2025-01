¿Josi Cuen y  Jorge Medina tuvieron problemas con la Arrolladora? Revelan conflicto | VIDEO

En una entrevista con Adela Micha, Josi Cuen reveló un detalle que había mantenido en secreto: al salir de La Arrolladora, firmó un acuerdo que le prohibía cantar junto a Jorge Medina.

Sin embargo, dicho pacto se rompió después de que la banda tomó acciones que Cuen consideró una falta de respeto.

Josi explicó que, al dejar la agrupación, llegó a un acuerdo en el que renunció a sus regalías y otros derechos, bajo la condición de que podía interpretar y grabar canciones de La Arrolladora, pero no podía compartir escenario con Jorge Medina.

"Voy a decir algo que nunca he dicho. Cuando salí de la banda, hice un acuerdo: terminé el contrato, no les debía nada ni ellos a mí. Renuncié a mis regalías y todo porque soy un caballero. El trato fue que podía cantar sus canciones, pero no con Jorge Medina", detalló.

El cantante relató que todo marchaba en buenos términos hasta que, según él, La Arrolladora "rompió las reglas" al quitarle a uno de sus músicos clave.

"Yo los respetaba y ellos me respetaban. El acuerdo era claro: 'No te metas con mis músicos y yo no me meto con los tuyos'. Pero me dieron baje con un clarinetista que tenía visa, y ahí se rompió el acuerdo. Les dije: 'De aquí en adelante las reglas cambian, yo cumplí mi palabra y tú no'", expresó Cuen.

El acercamiento con Jorge Medina

Tras este incidente, Josi decidió contactar a Jorge Medina, y finalmente ambos cantantes trabajaron juntos, dejando atrás la restricción que había entre ellos.

"Ahí llamé a Jorge, y así fue", concluyó el exintegrante de La Arrolladora, dejando claro que, para él, el respeto mutuo es la base de cualquier relación profesional.

Este episodio marca un momento clave en la carrera de Cuen, destacando cómo un pacto roto puede redefinir alianzas en la industria musical.