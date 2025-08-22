José Luis Abarca se quiere ir del penal federal de Coahuila a otro, ¿cuál es la razón?

El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, solicitó a una jueza de amparo su regreso al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde estuvo once años preso luego de ser detenido por el caso Ayotzinapa, del que ya fue absuelto, pero tiene en curso procesos penales por lavado de dinero y delitos contra la salud.

En abril de este año, el experredista fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social Número 18 "CPS Coahuila", tras ser sentenciado a 20 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio de Justino Carvajal Salgado, quien fuera su síndico municipal.

Alejandro Arellano Rojas, abogado del exalcalde de Iguala, pidió mediante oficio a la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, el regreso de Abarca Velázquez al Altiplano y realizó diversas manifestaciones relacionadas con cuestiones de internamiento de su cliente en el penal federal de Coahuila.

Sin embargo, en acuerdo publicado en registros judiciales, Duarte Cedillo requirió al abogado del expresidente municipal de Iguala, para que en un plazo de tres días hábiles aclare lo que pretende.

Lo anterior, "toda vez que realiza peticiones relacionadas con el supuesto incumplimiento de la suspensión de oficio, pero refiere tópicos distintos como una solicitud de traslado del quejoso y con diversas cuestiones de internamiento de (José Luis Abarca Velázquez) en el Centro Federal de Reinserción Social Número Dieciocho "CPS Coahuila", sin que se advierta con claridad alguna relación directa con las autoridades responsables constreñidas a la suspensión, cuyo cumplimiento también exige".

Antes de ser traslado al Centro Federal de Reinserción Social Número 18 "CPS Coahuila", el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, contaba con una suspensión de plano para que las autoridades del penal del Altiplano le proporcionaran atención médica especializada en gastroenterología, cirujano vascular, nefrología, nutrición, psiquiatría, odontología, oncología, endocrinología, medicina interna y traumatología.

Sin embargo, quedó sin efecto tras su traslado a Coahuila , por lo que su defensa exige su retorno al Altiplano y el cumplimiento de la medida cautelar.

En mayo de 2023, Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron sentenciados a 92 años de cárcel por el delito de secuestro en contra de seis integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP).