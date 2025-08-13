Deportes Andrés Vaca Selección Mexicana Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna FUTBOL

José Juan Macías

José Juan Macías cerca de regresar a Liga MX con Pumas

El delantero mexicano, libre tras finalizar su prueba en España, negocia con Pumas un contrato inicial de seis meses con opción a ampliarse

José Juan Macías cerca de regresar a Liga MX con Pumas

José Juan Macías cerca de regresar a Liga MX con Pumas

EL UNIVERSAL

José Juan Macías, exjugador de Santos que partió rumbo al Real Valladolid, se encuentra libre luego de terminar su breve aventura por España.

El exjugador de Chivas, quien concluyó su relación laboral con Santos Laguna hace unos meses y presumió su integración a un equipo en tierras europeas, finalizó este miércoles su periodo de pruebas.

La noticia, confirmada mediante el sitio oficial del equipo, significó un fuerte golpe en la confianza del atacante, quien, pese a no continuar en Europa, estaría muy cerca de volver a la Liga MX.

Macías, quien ha sufrido varias lesiones que no le han permitido tener continuidad, se encuentra en el radar de Pumas, que ve con buenos ojos la posibilidad de sumar al delantero a su plantilla.

De acuerdo con información de Fox Sports, la dirigencia y el cuerpo técnico han tenido acercamientos con el futbolista para evaluar la posibilidad de integrarlo a las opciones de Efraín Juárez.


El reporte agrega que ambas partes han mostrado un gran interés, ya que llegaría sin costo y con la oportunidad de jugar, algo que le hace falta al exgoleador del León.


Se espera que en los próximos días ambas partes puedan llegar a un acuerdo, con un contrato inicial por seis meses, el cual podría ampliarse según su rendimiento en la cancha.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: José Juan Macías Pumas

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
José Juan Macías cerca de regresar a Liga MX con Pumas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406252

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx