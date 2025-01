Jornada de extra innings en Liga de Empleados

Luego del frío que se presentó sobre la Comarca Lagunera, la temperatura subió sobre los diamantes de la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas, donde se dieron juegos candentes, con remontadas incluidas, dentro de la jornada 10 de la temporada “Otoño – Invierno 2024 – 2025”, que así concluyó con su primera vuelta.

En los juegos que entregó la décima fecha, Cachorros de San Miguel anotó 4 carreras en el cierre de la primera entrada, y en la segunda, Primos de Laguna Seca anotó una para recortar la ventaja, pero en el cierre de esta misma entrada, Cachorros sumó una para recuperar la ventaja y parecía que no habría problema para conseguir el triunfo. Los primos que no pensaban irse cabizbajos, atacaron el pitcheo enemigo con 3 carreras en la apertura de la octava entrada, y con una en la novena pusieron parejo el pleito y lo llevaron a extrainnings, y en la entrada once, Ramiro Galán pegó triple, y ya con 2 fuera, el relevista Eduardo Vielma cometió wild pitch, y se fue a home Ramiro Galán con la carrera que le dio cardíaco triunfo a los Primos de Laguna Seca con pizarra final de 6 a 5. Pablo Fuentes logró sumar el triunfo, y Eduardo Vielma cargó con el fracaso.

En el cierre de la quinta entrada, Cerveceros Quinta Santa Fe anotó 5 carreras para emparejar y tomar la ventaja, pero en el inicio de la octava, Laguneros Junior respondió con 4 para poner igual el duelo y llevarlo también a entradas extras. En la décima, Christian Agüero dio sencillo, Jared González lo adelantó con toque de sacrificio y Jesús González, con doblete, envió al plato la carrera de la victoria en los spikes de Agüero, quedando al final la pizarra 10 por 9, en favor de Laguneros. El propio Christian Agüero fue el pitcher ganador, en relevo de 2 entradas, mientras que José Francisco Pérez sufrió la derrota, también en labor de relevo.

En el cierre de la séptima entrada, Dental Ramírez cosechó importante racimo de 7 carreras para poner la pizarra en 8 a 6, y en la novena, los del equipo Nene Castor La Joya anotaron 2 para igualar los cartones, y este duelo también se decidió en extrainnings. En la décima, Oscar Rolando Núñez negoció bases por bolas, se robó segunda, y enseguida, Leonardo “Piolín” Aguilar disparó imparable y envió a la goma a Núñez con la carrera del triunfo, para dejar tendidos en el terreno a los de La Joya. Héctor Germán López, en relevo de entradas y un tercio, un ponche, un golpeado, 2 bases por bolas,3 hits y 2 carreras a su cuenta, salió con los brazos en alto del compromiso; Gael Luévanos López lanzó relevo de 2 entradas y 2 tercios, 2 ponchados, un golpeado, 3 bases por bolas, un hit y la carrera de la diferencia a su cuenta, cargó con el descalabro.