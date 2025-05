Jorge Rocha, un ejemplo de vida en el tae kwon do de La Laguna

A lo largo de cuarenta años, el lagunero Jorge Rocha Navarro ha alimentado su gran pasión, la práctica del tae kwon do, arte marcial que le ha acompañado a hacer historia en la Comarca Lagunera.

EL INICIO

Recién festejó Rocha el haber llegado a 40 años dentro del tae kwon do, toda una vida que comenzó en la Escuela Moo Duk Kwan de La Laguna, ubicada sobre el bulevar Revolución, en el año de 1985, cuando Jorge tomó su primera clase. “Hice un esfuerzo para poder empezar a entrenar, me inicié en el tae kwon do ya grande de edad, pero rápido me di cuenta de que me gustaba mucho y tenía facilidad para practicarlo, quizá por mi flexibilidad, por mi complexión, no se, el chiste es que me gustó y empecé a entrenar cada vez más, no me imaginé que llegaría a practicarlo durante 40 años, pero hoy creo que podría practicarlo otros 40, sin duda”, relató para El Siglo.

Inició así una meteórica carrera deportiva, en la que tres años después le llegó la oportunidad de presentar examen de cinta negra, primer Dan, y un año después, en 1989, fundó su primera escuela, al descubrir una nueva vocación: la de transmitir conocimientos deportivos a las nuevas generaciones de laguneros. En base al esfuerzo y trabajo duro, en 1994 le llegó el primer llamado a la preselección nacional, que se concentró en el CeDom de la Ciudad de México, en ese entonces, Distrito Federal, donde se codeó con los mejores y las mejores taekwondoínes de todo el país.

TETRACAMPEONES

Como instructor en la Universidad Autónoma de La Laguna (UAL), Jorge llevó al equipo a consagrarse campeón nacional del torneo organizado por la Comisión Nacional Deportiva de Instituciones Privadas (Conadeip), título logrado en 1996 y que representó el primero oficial para una escuela lagunera. Pero eso no fue el límite para el tremendo equipo, pues se consagró tetracampeón nacional, al coronarse en Conadeip en 1996, 1998, 1999 y 2000, convirtiéndose en la única universidad en La Laguna que cuenta con esos campeonatos.

A ese título, se le sumó el del selectivo nacional 2003, realizado en Guadalajara, Jalisco, donde La Laguna se coronó campeona nacional por equipos, con un segundo lugar en poomsae y tercer lguar en combate, única ocasión que ha sucedido,con lo que se dio también la proyección de jóvenes laguneros a selecciones nacionales juveniles. También ha logrado proyectar a sus alumnos a destacar en la Olimpiada Nacional Conade, contribuyendo con la cosecha de medallas para los estados de Coahuila y Durango.

COMPETIDOR

Es Rocha un atleta veterano, ha conseguido destacados lugares en torneos internacionales de tae kwon do, como la medalla de plata en el US Open de Las Vegas 2013 y una medalla de oro en Osaka, Japón, en 2017. Cono organizador de eventos deportivos, también ha fungido al encabezar el tradicional Laguna Open, que le supuso un desafío hace algunos años con la pandemia del Covid 19, pero Rocha se las ingenió y no se detuvo, organizó el torneo de forma remota, con el apoyo de la tecnología, y fue un éxito rotundo al reunir a competidores de más de 30 países, de los 5 continentes por lo que fue un pionero de un formato que pronto fue replicado alrededor del planeta; recientemente ganó medalla de oro en el Seongnam en Corea del Sur y otro más en el renombrado World Taekwondo Open de La Loma, San Luis Potosí.

Su labor ha sido reconocida con el Premio Estatal del Deporte de Coahuila, así como al ser nombrado coach de la selección nacional mexicana en el Mundial de tae kwon do escolar, gracias a la disciplina y esfuerzo que le han llevado a ser el único maestro lagunero que ha conquistado 8 Danes coreanos. Sin embargo, para Jorge Rocha, todos los títulos obtenidos, así como los que restan por conquistar, no se comparan con la satisfacción de haber formado a generaciones de laguneros deportistas que hoy son gente de bien y que le agradecen a su “Profe” cada vez que lo ven, frutos que hoy recolecta, tras mirar hacia atrás y ver con satisfacción, que ha dedicado toda una vida al tae kwon do.