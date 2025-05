Joe Biden recibe evaluación médica: ¿qué ocurre con la salud del expresidente de EUA?

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 82 años, fue sometido a una evaluación médica luego de que se detectara un pequeño nódulo en su próstata durante un examen físico de rutina, según confirmó su portavoz en un comunicado.

“El hallazgo de un pequeño nódulo en la próstata requirió una evaluación adicional”, detalló el vocero, sin ofrecer más información sobre posibles tratamientos o diagnósticos preliminares.

El exmandatario demócrata fue examinado el pasado viernes en un hospital de Filadelfia, de acuerdo con información publicada este martes por The New York Times. Se prevén más pruebas médicas para determinar si el nódulo es benigno o podría estar relacionado con cáncer de próstata.

Biden, quien dejó la Casa Blanca en enero de 2025 tras completar su mandato como el presidente de mayor edad en la historia del país, enfrentó durante su gestión constantes cuestionamientos sobre su salud y capacidad para ejercer el cargo.

A principios de 2024, su médico personal lo declaró apto para continuar en funciones tras superar satisfactoriamente un examen físico. Sin embargo, en julio de ese mismo año decidió abandonar la contienda por la reelección y brindar su respaldo a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, quien finalmente fue derrotada por Donald Trump en los comicios presidenciales.

No es la primera vez que Biden enfrenta situaciones médicas relevantes. En febrero de 2023 se le extirpó con éxito una lesión cancerosa en el pecho, intervención que no requirió tratamiento adicional, según el médico de la Casa Blanca en ese momento. Asimismo, en años anteriores se le habían removido otras lesiones cutáneas no cancerígenas antes de asumir la presidencia.

El equipo médico de Biden continuará con los análisis necesarios en los próximos días, mientras crecen las especulaciones sobre el estado de salud del veterano líder político.