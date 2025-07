Joaquín López-Dóriga revela que fue hospitalizado

El periodista Joaquín López-Dóriga, uno de los comunicadores más reconocidos en México, confirmó a través de sus redes sociales que recientemente fue hospitalizado tras ser diagnosticado con neumonía. Esta situación lo obligó a ausentarse de sus programas durante varios días.

Fue el lunes 28 de junio cuando el propio López-Dóriga reapareció en su programa de radio, donde explicó que la semana anterior acudió a una revisión médica tras sentirse mal y ahí le detectaron la afección respiratoria. Los doctores le recomendaron permanecer internado para su recuperación.

“Me pegó una neumonía; el lunes todavía estaba aquí, saliendo de aquí me revisaron y me dijeron ‘te quedas’. Me quedé internado y ya me curé”, relató el periodista al aire.