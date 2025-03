Joanna Vega Biestro denuncia que recibe amenazas de muerte

La conductora de Sale el Sol, Joanna Vega Biestro reveló que ha estado recibiendo amenazas que pondrían en riesgo su vida y la de su familia.

El comentario que hizo de la mamá de Gala Montes sobre aceptar la entrevista con Adrián Marcelo a cambio de recibir dinero, le estaría cobrando factura, ya que mencionó “el hambre es canija” para criticar a la madre de la exconcursante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Tras ese comentario, Crista Montes no se quedó callada y le contestó con un video a la conductora: "Siempre tan atinada, pues fíjate Joanna que lo mismo digo de ti: ¿Qué se siente tragar todos los días haciendo tanto daño porque lo que yo he recibido de ti, siempre ha sido lo mismo".

Joanna Vega Biestro compartió parte de un extenso comunicado que Crista Montes publicó en redes sociales, en el que la acusa de realizar supuestas agresiones verbales y de difundir información falsa con la intención de perjudicarla.

La presentadora aclaró que nunca hizo las afirmaciones que Montes le atribuyó, y destacó que, en realidad, ha sido la propia Crista quien ha recurrido a los insultos.

De acuerdo con Montes, los comentarios de Vega Biestro, tanto en redes sociales como en Sale el Sol, han provocado ataques e incluso amenazas de muerte en su contra. Sin embargo, Vega Biestro negó tener cualquier responsabilidad en esos hechos y aprovechó la ocasión para revelar que ella también ha sido blanco de mensajes intimidatorios.

“¿Amenazas de muerte? Permítame nada más dos segundos (para) leerle lo que recibo a partir de que ustedes me mencionaron. Porque ustedes también me mencionaron. Esto de allá y para acá se vale. Lo único que digo es que yo nunca la he insultado a usted, como usted a mí sí”, indicó la presentadora, quien leyó algunos mensajes.

“‘Deja de hablar porque ya te tenemos ubicada’; ‘hoy te mueres, te estamos siguiendo’ y otros insultos que no puedo decir porque me multa Gobernación”, indicó Joanna Vega Biestro.