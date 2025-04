Jin de BTS anuncia gira como solista, ¿vendrá a México?

Jin se emprenderá en una nueva aventura como solista antes del regreso de BTS, se ha anunciado que el cantante tendrá una gira en solitario que comenzará en junio.

Big Hit anunció hace unas horas el gira llamada #RUNSEOKJIN_EP.TOUR, la cual consistirá en 19 fechas en 9 ciudades, ARMY se ha sorprendido mucho por la noticia de esta gira.

Recordando que Jin y j-hope son los únicos integrantes de BTS que ya han terminado con el servicio militar obligatorio para todos los hombres surcoreanos, mientras que los otros cinco integrantes lo finalizaran en junio.

MÁS INFORMACIÓN Jin de BTS lanzará segundo álbum como solista

Big Hit comunicó que este nuevo material tendrá el nombre 'ECHO'

Ciudades y fechas de #RUNSEOKJIN_EP.TOUR

El recorrido comenzará el 28 de junio en el Auxiliary Stadium de Goyang. Luego, el cantante visitará ciudades como Chiba, Osaka, Anaheim, Dallas, Tampa, Newark, Londres y Ámsterdam, cada ciudad contará con dos presentaciones.

Por ahora, no se sabe si la celebridad añadirá más fechas en otros continentes. No obstante, es probable que se inspire en el reciente tour de Hobi, Hope On The Stage, que incluyó dos presentaciones en México, pero ahora nuestro país no estará incluido en esta gira.

¿Tantean el terreno?

ARMY ha destacado un detalle especial en este evento: a diferencia de j-hope, Jin visitará algunas ciudades de Europa. Esto ha llevado a especular que Big Hit, la disquera de BTS, podría estar evaluando el impacto global de la banda en preparación para una futura gira mundial.