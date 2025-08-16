Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

Secretaría del Bienestar

Jhonatan Jardines deja el cargo delegado de Bienestar en Durango

Jhonatan Jardines deja el cargo delegado de Bienestar en Durango

Jhonatan Jardines deja el cargo delegado de Bienestar en Durango

DANIELA CERVANTES

Jhonatan Jardines Fraire, quien desde octubre de 2024 fungía como delegado de Bienestar en el estado de Durango, anunció su salida del cargo a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Acompañado de una fotografía de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Jardines expresó:

"Querida Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, agradezco el privilegio que me diste de servir en tu Gobierno y a México. Tu liderazgo y compromiso con la transformación, además de la defensa de México, es nuestra guía. Seguiré comprometido con tu proyecto y trabajando para él en cualquier trinchera donde me encuentre. ¡Gracias Jefa! #lamejordecision"

La renuncia del funcionario ocurre en medio de señalamientos en su contra. Apenas en abril de este año, el Comité Directivo Estatal del PAN y legisladores federales y senadores de ese partido presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), acusando a Jardines de presunto uso indebido de programas sociales con fines político-electorales.

La denuncia se sustentó en un audio filtrado en el que supuestamente se le escucha instruir a su equipo para condicionar apoyos sociales, diseñar una estrategia de “semaforización” de territorios según preferencias políticas y operar de manera discreta para evitar la fiscalización.


En una nota publicada por este mismo diario se informó que Mario Salazar Madera, presidente estatal del PAN en Durango declaró que: “El gobierno de la 4T está metiendo las manos en el proceso electoral, y no lo vamos a permitir. Exigimos elecciones libres, en paz y con equidad”.


De acuerdo con la responsable jurídica del PAN en la entidad, Adla Karam, los hechos descritos vulnerarían el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales. Por ello, exigieron que la Fiscalía integre una carpeta de investigación y actúe conforme a derecho.


Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha emitido una postura oficial sobre la salida de Jardines Fraire ni sobre el estado que guarda la denuncia en su contra.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Secretaría del Bienestar programas del bienestar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Jhonatan Jardines deja el cargo delegado de Bienestar en Durango


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406961

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx