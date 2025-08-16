Jhonatan Jardines deja el cargo delegado de Bienestar en Durango

Jhonatan Jardines Fraire, quien desde octubre de 2024 fungía como delegado de Bienestar en el estado de Durango, anunció su salida del cargo a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Acompañado de una fotografía de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Jardines expresó:

"Querida Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, agradezco el privilegio que me diste de servir en tu Gobierno y a México. Tu liderazgo y compromiso con la transformación, además de la defensa de México, es nuestra guía. Seguiré comprometido con tu proyecto y trabajando para él en cualquier trinchera donde me encuentre. ¡Gracias Jefa! #lamejordecision"

La renuncia del funcionario ocurre en medio de señalamientos en su contra. Apenas en abril de este año, el Comité Directivo Estatal del PAN y legisladores federales y senadores de ese partido presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), acusando a Jardines de presunto uso indebido de programas sociales con fines político-electorales.

La denuncia se sustentó en un audio filtrado en el que supuestamente se le escucha instruir a su equipo para condicionar apoyos sociales, diseñar una estrategia de “semaforización” de territorios según preferencias políticas y operar de manera discreta para evitar la fiscalización.

En una nota publicada por este mismo diario se informó que Mario Salazar Madera, presidente estatal del PAN en Durango declaró que: “El gobierno de la 4T está metiendo las manos en el proceso electoral, y no lo vamos a permitir. Exigimos elecciones libres, en paz y con equidad”.

De acuerdo con la responsable jurídica del PAN en la entidad, Adla Karam, los hechos descritos vulnerarían el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales. Por ello, exigieron que la Fiscalía integre una carpeta de investigación y actúe conforme a derecho.

Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha emitido una postura oficial sobre la salida de Jardines Fraire ni sobre el estado que guarda la denuncia en su contra.