Jesús celebra el Día de la Santa Cruz haciendo lo más le gusta, trabajar en la obra

En este día de la Santa Cruz en la que los albañiles se celebran, don Jesús Cuéllar lo festeja de la mejor manera: trabajando en la construcción.

Haciendo una pausa en su trabajo para después iniciar los festejos, don Jesús de 52 años de edad, compartió que prácticamente creció en medio de varillas, cemento y adobes, pues su padre también era un trabajador de la construcción, lo que lo motivó a seguir sus pasos.

Pero esta pasión no lo dejó continuar con sus estudios, pues solo llegó hasta tercer año de Primaria, sin embargo, su conocimientos han superado incluso a arquitectos e ingenieros durante la obra.

“Desde que era casi un bebé se puede decir, mi papá era albañil hacía trabajos de adobe, de carrizo, de todo ese jale, enjarres. Lo acompañaba. Casi no tuve estudios… lo que me gustó fue estar en la obra, es algo bonito el trabajo”, comentó Jesús.

Gracias a este trabajo que en ocasiones le demanda hasta 12 horas días e incluso, lo llega a absorber los siete días de la semana, pues además le gustan los trabajos de electricidad y plomería, fue posible darles estudios a sus tres hijos, aunque reconoció que no lo aprovecharon pues decidieron no estudiar más.

Para Jesús, más que trabajar jornadas completas bajo el sol, cargar más de 30 kilos de concreto sobre su cabeza y no tener en ocasiones días de descanso, lo más duro es evitar caer en la drogadicción. Por fortuna él lo ha sabido hacer, aseguró que no ha probado y ahora se encuentra lejos del alcohol.

Quien lo pudo evitarlo, fue su hijo de 30 años de edad, a quien anexó por tercera ocasión por consumo de drogas, y espera que sea la última vez, pues aseguró que lo dejará el tiempo necesario.

“Ahora hay mucha gente que no quiere estar en el trabajo, pura drogadicción. Se necesita andar bien para este trabajar. Yo no me drogo y ni tomo. Sí lo hice, pero ya no tomo”, dijo Jesús.