Jenny García reveló cómo fue su abrupta salida de Venga la Alegría

Jenny García, exintegrante del ballet de Venga la Alegría, rompió el silencio sobre su salida inesperada del matutino de TV Azteca, un episodio que calificó como “la peor experiencia” de su vida.

La bailarina, quien fue parte del programa por casi dos décadas, reveló que su despido fue repentino y sin oportunidad de despedirse del público.

Desde su estreno en 2006, Venga la Alegría contó con un grupo de bailarinas que amenizaban diversas secciones. Sin embargo, en 2021, la producción tomó la decisión de prescindir de ellas sin previo aviso. En una entrevista reciente en el podcast Purgatorio Oficial, Jenny compartió el impacto emocional que vivió tras recibir la noticia de su salida.

"Después de 19 años al aire, de lunes a domingo, me llaman a la oficina y me dicen: ‘Hoy es tu último día’. Les pedí regresar al día siguiente para despedirme, pero me dijeron que no, porque al nuevo jefe no le gustaba lo que hacíamos”, relató.

La bailarina explicó que ver cómo otros talentos del programa sí podían despedirse del público y anunciar sus nuevos proyectos la hizo sentir aún más afectada. Esta situación la llevó a atravesar un proceso de depresión, pues no solo perdió su trabajo, sino también la conexión con la audiencia que la había acompañado por años.

A pesar del golpe, Jenny logró reinventarse profesionalmente. Poco después de su salida de TV Azteca, recibió la oportunidad de participar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy de Televisa. Aunque reconoció que el cambio de televisora fue complicado, esta nueva etapa le permitió seguir creciendo en su carrera y superar aquel difícil momento.