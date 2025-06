Javier Guémez revela sus expectativas con Santos de cara al Apertura 2025

El mediocampista de Santos Laguna expresó que el club se encuentra trabajando duramente para tener un mejor torneo que los dos anteriores.

Santos Laguna se encuentra trabajando en la pretemporada de cara al Apertura 2025 y ya tuvieron su primer partido de preparación en contra de los Cañoneros de Mazatlán, duelo que terminó con un empate a dos goles a pesar de que los Guerreros dieron el primer golpe con una anotación al minuto 4 de Javier Abella.

Por otro lado, los verdiblancos enfrentarán su segundo compromiso este próximo sábado ante el club de Correcaminos, mientras tanto, Bruno Barticciotto recientemente señaló que la pretemporada ha marchado bien mientras el nuevo entrenador, Francisco Rodríguez, impone sus nuevas estrategias en la escuadra.

"Mínimo deberíamos estar en Play-In", señala Javier Güémez

Quien también mostró optimismo fue el jugador nacido en Culiacán, Sinaloa, Javier Güémez, quien le confesó al medio "Línea Directa" que el equipo podría aspirar a sumar 23 o 24 puntos, señalando que mínimo deberían de calificarse a estancias de repechaje.

"Tenemos un reto importante, seguramente haciendo 23, 24 puntos, es lo mínimo para el siguiente torneo, pensando en multa, mínimo deberíamos de estar en Play-In".

"Probablemente de visita tengamos mayor margen de error", dijo el mediocampista

Güémez señaló que una de las claves para lograr un mejor torneo es aprovechar al cien por ciento cada jornada, aseguró que el equipo puede ser más fuerte en las fechas como local y haciendo hincapié en que no pueden dejar escapar puntos.

"Haciéndonos fuertes en casa, no se nos pueden ir puntos, no podemos regalar, y robando puntos de visita, probablemente de visita tengamos mayor margen de error, de local podemos ser mucho más fuertes, no cabe por mi cabeza no estar nuevamente en siquiera en un Play-In en un formato tan generoso", dijo el nacido en Culiacán.