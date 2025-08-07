Javier Alatorre en medio de rumores por su posible salida de Hechos

Javier Alatorre, uno de los rostros más reconocidos del periodismo televisivo en México, ha sido por más de tres décadas el conductor titular de Hechos Noche, el noticiero estelar de TV Azteca.

Su estilo directo, su línea editorial crítica y su presencia constante en la pantalla lo han convertido en una figura emblemática del canal.

Sin embargo, recientemente volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras la difusión de un video que provocó especulaciones sobre su presunta salida del noticiero, lo que dio pie a una ola de rumores que incluso llegaron a oídos de Ricardo Salinas Pliego, propietario del medio.

¿Quién es Javier Alatorre?

Javier Alatorre Soria nació en Navojoa, Sonora, y ha sido el principal conductor de Hechos desde hace más de 31 años. Su frase de apertura “Esta noche en Hechos…” se volvió distintiva en la televisión mexicana.

Ingresó a las filas de TV Azteca cuando tenía 33 años, y a lo largo de su trayectoria ha sido corresponsal internacional, conductor de programas de investigación, radio y televisión.

Con estudios en Ciencias de la Comunicación por la UAM, también ha trabajado en medios como Canal 13, Imevisión, Radio Trece Noticias y Heraldo Radio.

Aunque su vida privada se mantiene en reserva, en redes sociales muestra su gusto por la naturaleza y sus mascotas, durante su carrera, no ha estado exento de polémica, como su abierta crítica hacia el gobierno federal y su postura respecto a los libros de texto de la SEP, lo cual ha generado confrontaciones públicas incluso con el propio presidente.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Salinas Pliego?

La confusión inició cuando Javier Alatorre publicó un video como parte del festejo por el 30 aniversario de TV Azteca, el cual fue descontextualizado en redes y medios digitales.

Algunos usuarios aseguraron que era su despedida del noticiero, e incluso se mencionó a Alejandro Villalvazo como su posible reemplazo, las versiones llegaron hasta Ricardo Salinas Pliego, quien reaccionó con fuerza en su cuenta de X.

El empresario respaldó un video del periodista Pedro Ferriz Hijar, donde se acusa a actores políticos de izquierda de propagar los rumores para desestabilizar la televisora. Salinas acusó directamente a “los zurdos” de querer arrebatarle la licencia de TV Azteca para “entregársela al pueblo”.

Además, defendió que la licencia fue adquirida legalmente en 2016 y no se trata de una concesión gratuita, como algunos sugirieron, esta publicación fue interpretada como un respaldo absoluto tanto a la televisora como a su línea editorial.