Javier Aguirre revela convocatoria para enfrentar a Japón; 'Chucky' Lozano regresa

Javier Aguirre revela convocatoria para enfrentar a Japón; 'Chucky' Lozano regresa

EL UNIVERSAL

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ya sin competencias oficiales, el Tricolor de Javier Aguirre disputará únicamente encuentros amistosos.

Sus siguientes rivales son las Selecciones de Japón y Corea del Sur y para dichos enfrentamientos presentaron este jueves su convocatoria de 25 elementos. En la que destacan los regresos de Hirving Lozano y Germán Berterame.

Diego Lainez y Erick "Chiquito" Sánchez son otros que regresan al combinado nacional del Vasco Aguirre y buscan colarse a los "consentidos" que han sido más recurrentes en los llamados.

En la portería, Guillermo Ochoa no fue convocado y en su lugar estará el arquero de los Tuzos del Pachuca, Carlos Moreno.

México enfrentará al combinado japonés el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum (19:30 horas), mientras que al equipo surcoreano lo hará el martes 9, en el Geodis Park, en Nashville (19:00 horas).


Así está conformada la convocatoria de la Selección Mexicana


Porteros


Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno


Defensas


Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Rodrigo Huescas, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, Juan Sánchez Purata y Jesús Orozco.


Medios


Gilberto Mora, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Erik Lira, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda.


Delanteros


Raúl Jiménez, Santiago Giménez, César Huerta, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Germán Berterame, Hirving Lozano y Diego Lainez.


               
               


               

               
               

               
               
               
