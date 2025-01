Javier Aguirre confiesa que no quería al 'Chino' Huerta en la Selección Mexicana

César "Chino" Huerta tuvo un crecimiento futbolístico en el último año que lo hizo ser convocado a la Selección Mexicana, incluso cuando el nuevo técnico Javier Aguirre no lo quería convocar.

El "Vasco" sostuvo una entrevista con David Faitelson y ahí hizo dos revelaciones que llamaron la atención, por ejemplo la vez que le dijo "payaso" e incluso le mentó la madre.

"'Chino', no lo quería, lo digo públicamente y ya lo sabe el 'Chino'. No sé, no me gustaba, lo veía desde España y decía ‘¿ese pinche jugador qué? Si no tuviera pelo, si no sé qué… yo entre mis locuras", recordó Aguirre en el programa "Faitelson sin Censura".

Javier además le contó a David el encontronazo que tuvo con César Huerta cuando dirigía a Rayados.

"Fuimos a un partido amistoso a Houston, él con el Chivas de Vucetich y yo con Monterrey, en una entrada le dije ‘ya cállate payaso’ y no sé qué", señaló.

Aunque el intercambio de insultos no quedó ahí, el "Vasco" fiel a su estilo lo provocó, pero le sorprendió que Huerta tuviera carácter.

"Vuelvo y le grito al 'Chino' 'chinga tu madre' y él me dice 'la tuya', entonces me gustó mucho, me gustó que el chavo no se asustara con el viejo payaso que lo insultó", puntualizó el estratega del Tricolor.

¿Cómo llegó el "Chino" Huerta a la Selección Mexicana?

César Huerta ya ha sido convocado por Javier Aguirre en varios juegos del último semestre, pero su llamado no fue por deseo del "Vasco".

"Le dije que yo no lo quería, mi cuerpo técnico fue el que me convenció", puntualizó Aguirre con Faitelson.

Al ver su desempeño Javier le reconoció a David que estaba equivocado respecto a se negativa del llamado.

"Vino por mi cuerpo técnico, hoy estoy convencidísimo que tenía un enorme prejuicio y que estaba equivocado con él", añadió Aguirre.