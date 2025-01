Jamie Lee Curtis dona un millón de dólares para combatir incendios en Los Ángeles

La fundación familiar de la actriz Jamie Lee Curtis, integrada también por su marido, el actor y director Christopher Guest, y sus hijas Annie y Ruby, donó un millón de dólares para ayudar a contener los incendios que afectan varias zonas de Los Ángeles desde el pasado 7 de enero.

Fue la propia actriz quien dio a conocer este noble gesto, a través de una publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

Curtis, también aclaró que este dinero iría destinado a crear un fondo de ayuda para los más necesitados y que ya estaba en comunicación con las autoridades locales para aprovechar al máximo este donativo:

"Mi esposo, nuestras hijas y yo hemos prometido 1 millón de dólares de nuestra Fundación Familiar para iniciar un fondo de apoyo para nuestra gran ciudad y las grandes personas que viven y aman allí", escribió junto a una fotografía de los incendios.

La protagonista de "Halloween" también reconoció y agradeció el trabajo de los equipos de emergencias, bomberos, voluntarios y todas aquellas personas que se han unido para tratar de sofocar el fuego que ya ha arrasado con más de 15 mil hectáreas y ha causado la evacuación de 150 mil residentes.

Además del donativo, la también productora, animó a sus fans y el público en general a aportar recursos para los más necesitados: "'My Hand in Yours' (su fundación) comenzó con el simple mensaje de que 'no estás solo'. Ahora más que nunca necesitamos abrazarnos fuerte e irradiar amor para ayudarnos a todos a superar esta tragedia devastadora", agregó en un segundo mensaje.

La actriz reside en Pacific Palisades, una de las localidades más afectada por los incendios.