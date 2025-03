James Rodríguez y otras 3 figuras mundiales que perdieron en sus visitas a Torreón | VIDEOS

James Rodríguez no ha sido el único jugador de talla mundial que ha conocido la derrota en el Territorio Santos Modelo.

El pasado domingo 9 de marzo, Santos Laguna recibió al Club León en las canchas del Territorio Santos Modelo, donde, para sorpresa de muchos, los "Panzas Verdes" sucumbieron a la derrota tras perder por un marcador de dos goles a uno en contra de los Guerreros, dejando a James Rodríguez "tumbado" en la lona.

En un recinto con alrededor de 23 mil asistentes, el grito de "¡Duro Santos duro!" retumbó en un TSM casi lleno como en los torneos pasados.

3 jugadores internacionales que cayeron en su visita a Torreón

Francesco Totti (Santos Laguna vs AS Roma)

El 2 de agosto de 2003, el conjunto verdiblanco se vio las caras en contra de la legendaria AS Roma bajo el mando de Francesco Totti en la cancha y Fabio Capello en el banquillo, un duelo amistoso que estuvo repleto de destellos italianos y laguneros, no obstante, la victoria fue Guerrera.

Al minuto 33, Joaquín Reyes fue el primero en abrir el marcador con asistencia del "Pony" Ruiz, mientras que, al minuto 52, el "Zorro del Desierto" le hizo honor a su hombre anotando desde los once pasos para poner el 2 a 0, por último, Davide Bombardini descontó el resultado a través de un penal en el minuto 85, anotación que no fue suficiente para ganar en el antiguo Corona, dicho partido no fue televisado.

Neymar Jr. (Santos Laguna vs Santos FC)

El 11 de noviembre de 2009, los de la Laguna recibían a su similar pero de Brasil bajo el mando del legendario Neymar Jr. con motivo de la inauguración del nuevo estadio de Santos, evento al que también asistió el rey del "jogo bonito", Pelé.

Matías Vuoso anotó el primer gol en el marcador y en la historia del nuevo estadio en Torreón, el #22 del equipo brasileño descontó en el minuto 44 del segundo tiempo, no fue gracias a Carlos Ochoa que los laguneros consiguieron la victoria en el último suspiro del histórico duelo.

Steven Gerrard (Santos Laguna vs LA Galaxy)

Antes de la reciente derrota de James Rodríguez, el último futbolista internacional en haber sido derrotado por el cuadro lagunero fue el histórico Steven Gerrard, el ex de Chelsea y Liverpool visitó el Territorio Santos Modelo siendo jugador de LA Galaxy para la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions 2016.

¿El resultado? un imponente Santos anotó cuatro goles en la portería del conjunto de la MLS y los eliminó de la Copa de Concacaf, Martín Bravo con un doblete, Ulises Dávila y Djaniny Tavares fueron los encargados de dar alegría a los santistas esa noche.